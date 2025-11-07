Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Gardiyan ve sabıkalı sevgilisinden korkunç plan! Kadın memura yapmadıkları kalmadı

Denizli'de görev yeri değiştirilen kadın gardiyan ve hükümlü sevgilisinin kurduğu plan akıllara durgunluk verdi. Kadın memur ve sevgilisi, hakkında tutanak tutan diğer kadın gardiyana yapay zeka ile kabusu yaşattı. Yapay zeka ile gardiyanın müstehcen görüntülerini oluşturan ikili, kadına şantaj yapıp, rüşvet suçlamalarında bulundu. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları...

Gardiyan ve sabıkalı sevgilisinden korkunç plan! Kadın memura yapmadıkları kalmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 10:48

Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç. ve bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir tartışma yaşıyordu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T. duruma oldukça sinirlendi. Durumu bilişim suçlarından hükümlü sevgilisi Enes B'ye anlatınca işin rengi değişti. Sevgilisinin görev yerinin değişmesine sinirlenen sevgili Enes B. ve sevgilisi öyle bir plan yaptı ki şeytanın bile aklına gelmez.

Gardiyan ve sabıkalı sevgilisinden korkunç plan! Kadın memura yapmadıkları kalmadı

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ OLUŞTURDULAR

Enes B., ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'niin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı. Filiz Ç.'nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER'e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu. Ayrıca Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.

Gardiyan ve sabıkalı sevgilisinden korkunç plan! Kadın memura yapmadıkları kalmadı

UZMAN EKİP SAHTE GÖRÜNTÜLERİ TESPİT ETTİ

Olayın jandarmaya ihbarı üzerine konu hakkında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu, hakkındaki şikayetlerin ise sahte olduğu belirlendi. Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi olayları organize edenlerin Hülya T., ve sevgilisi Enes B., olduğunu tespit etti. Olaylara dahil olan toplam 8 şüpheliye yönelik Denizli, Aydın ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Gardiyan ve sabıkalı sevgilisinden korkunç plan! Kadın memura yapmadıkları kalmadı

JASAT timlerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin kaçmasına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hülya T., ve Enes B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber
Bursa'da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki eşini 45 bıçak darbesiyle öldürdü
Kandilli'nin sistemi 37 saniye önce İstanbul'u uyardı! 6.1'lik deprem bildirimi yollandı
ETİKETLER
#rüşvet
#Jandarma Operasyonu
#Yapay Zekâ Suçu
#Siber Karalama
#Ceza İnfaz Kurumu
#Yaşam
