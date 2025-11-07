Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Sane milli takıma çağırıldı mı? Almanya Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kadrosu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önümüzdeki hafta grup etabının son maçları oynanacak. Karşılaşmaların tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Almanya Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Taraftarlar tarafından Sane milli takıma çağırıldı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Sane milli takıma çağırıldı mı? Almanya Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kadrosu
Galatasaray'ın yaz transfer sezonununda Bayern Münih'den kadrosuna kattığı , 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamıdna oynanan karşılaşmalarda kadrosuna alınmamıştı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü 'ın aldığı bu karar tartışmaya yol açmıştı. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Almanya'nın 14 Kasım Lüksemburg ve 17 Kasım Slovakya ile oynanacak olan maçların kadrosu duyuruldu.

Kadrounun duyurulmasının ardından futbolseverler tarafından Sane milli takıma çağırıldı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Sane milli takıma çağırıldı mı? Almanya Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kadrosu

SANE MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI MI?

Sane, Almanya2nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynayacağı Lüksemburg ve Slovakya mücadelelerinin kadrosuna davet edildi.

Leroy Sane uzun bir aradan sonra tekrardan Almanya Milli Takımı'nın formasını giyecek. Yıldız futbolcu şu ana kadar Almanya Milli Takımı ile 70 maça çıktı ve 14 gol attı.

Sane milli takıma çağırıldı mı? Almanya Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kadrosu

ALMANYA MİLLİ TAKIMI KADTOSU

Almanya Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabındna Slovakya ve Lüksemburg maçlarının kadroları duyuruldu. Kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Noah Atubolu, Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Jonathan Burkardt, Said El Mala, Serge Gnabry, Leon Goretszka, Jamie Leweling, Leroy Sane, Kevin Schade, Florian Wirtz, Nick Woltemade

