Ataköy-Olimpiyat Metro hattında tavandan şakır şakır su aktı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 18:29
İBB tarafından geçtiğimiz yıl hizmete alınan Ataköy-Olimpiyat Metro hattında su akma sorunu sürüyor. Akan tavan yüzünden Ataköy durağı göle döndü.
Ataköy metro durağının tavanından akan su yolcular tarafından görüntülendi. Yolcular kayma tehlikesi içinde güçlükle yürürken ekipler uyarı levhaları koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin yönetimindeki Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağından su akıyor. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı