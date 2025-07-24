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 | Onur Kaya

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlarda yapılan atama ve görevden almalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 01:50
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 01:50

24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 32965 Sayılı Resmi Gazete'de bazı bakanlık ve kurumlardaki atama ve görevden almalara ilişkin kararlar yer aldı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

'de yayımlanan karara göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevden alındı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Hilal Yılmaz Taştan atandı.

3 BAKANLIKTA ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

’nda açık bulunan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Gülsüm Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hatice Oya Tunga Çağlı, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Kemal Onur Özçeri, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Savaş atandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

'nda ise Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Arif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı. Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık atandı.

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Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Zeynelabidin Arda Yılmaz, Fırat Aktaş, İsmail Ataş, Fatih Can Şakrak ve Harun Berkay Garip atandı.

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