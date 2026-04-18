Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltına alındı

Son dakika haberi: CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne gece saatlerine gece yarısı yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İhale, imar ve iskan işlemlerinde milyonlarca dolarlık rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 02:15
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 03:25

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim amirleri hakkında ihbarlar üzerine soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve HTS kayıtları incelenerek iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet alındığı bulgusuna ulaşıldı.
Ataşehir Belediyesi'ne faaliyet gösteren firmalardan milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu rüşvetlerin paylaştırıldığı belirlendi.
Suç örgütünün deşifre edilmesi ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı , Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

RÜŞVET TRAFİĞİ MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı.

45 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL GÖZALTINDA

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. İki kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden bir kısmı şöyle:

İsimÜnvan
Onursal AdıgüzelAtaşehir Belediye Başkanı
Birkan Birol YıldızAtaşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
Oğuz KayaAtaşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
Orhan AydoğduAtaşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mürteza KutlukAtaşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü
Alpay ArslanAtaşehir Özel Kalem Müdürü
Aysun GökçenAtaşehir Yapı Kontrol Müdürü
Basri Onur DedetaşAtaşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü
Aslı Sevinç AfatAtaşehir Belediyesi Mimar
Nimet KarademirAtaşehir Plan Proje Müdürü
Gülbin ErgünayAtaşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü
Mehmet YılmazAtaşehir Zabıta Komiser Yardımcısı
Çağlar KayaBirkan Birol Yıldız Şoförü
Doğancan TopalOnursal Adıgüzel Şoförü
Ezgi Nur YılmazYapı İmar Müdürü
Cengiz GündoğanAtaşehir Belediye Çalışanı
Haydar BattalBelediye Çalışanı

Sıkça Sorulan Sorular

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?
Onursal Adıgüzel, 1985 yılında mali müşavir bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak Malatya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. Siyasi hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Gençlik Kolları'nda başladı. 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kurucu başkanı olarak seçildi. 2010-2023 yılları arasında CHP'nin farklı kademelerinde önemli görevler üstlendi. Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge’den milletvekili adayı olarak belirlendi. Aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını kazandı. 2019 İstanbul seçimlerinde yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle, 2020 yılında JCI Türkiye tarafından “Türkiye’nin En Başarılı 10 Genci” arasında gösterildi. İleri düzeyde İngilizce bilen Adıgüzel, 2014 yılında sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evlenen evlendi. Çiftin 2017 yılında Algı adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi. Onursal Adıgüzel ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi çeşitli kuruluşlara üyedir.
