CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ataşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltına alındı

HABERİN ÖZETİ Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltına alındı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından soruşturma başlatıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim amirleri hakkında ihbarlar üzerine soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve HTS kayıtları incelenerek iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet alındığı bulgusuna ulaşıldı. Ataşehir Belediyesi'ne faaliyet gösteren firmalardan milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı ve bu rüşvetlerin paylaştırıldığı belirlendi. Suç örgütünün deşifre edilmesi ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

RÜŞVET TRAFİĞİ MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı.

45 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL GÖZALTINDA

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. İki kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden bir kısmı şöyle:

İsim Ünvan Onursal Adıgüzel Ataşehir Belediye Başkanı Birkan Birol Yıldız Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mürteza Kutluk Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Alpay Arslan Ataşehir Özel Kalem Müdürü Aysun Gökçen Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü Basri Onur Dedetaş Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü Aslı Sevinç Afat Ataşehir Belediyesi Mimar Nimet Karademir Ataşehir Plan Proje Müdürü Gülbin Ergünay Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Mehmet Yılmaz Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı Çağlar Kaya Birkan Birol Yıldız Şoförü Doğancan Topal Onursal Adıgüzel Şoförü Ezgi Nur Yılmaz Yapı İmar Müdürü Cengiz Gündoğan Ataşehir Belediye Çalışanı Haydar Battal Belediye Çalışanı