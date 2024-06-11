Ateşkeste son durum: Hamas yanıtını verdi

11 Haziran 2024 22:19 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 23:34

BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

BMGK, İsrail'e 'dur' dedi onay alan teklifi Hamas da kabul etti

Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu açıklamıştı.

SALDIRININ TAMAMEN DURMASI VE GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ ŞARTI

Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, ateşkes teklifi hakkındaki yanıtın "Filistin halkının çıkarlarını, Gazze'ye yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulmasını ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini" öncelediği bildirildi.

Açıklamada, "Filistin heyeti, ulusal sorumluluk bilinciyle, halkımıza karşı açılan bu savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mısır ve Katar da Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin ABD tarafından sunulan teklife Hamas Hareketi ile diğer Filistinli grupların cevabını teslim aldıklarını duyurdu.

MISIR VE KATAR: "CEVAP TESLİM ALINDI"

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ile Katar Dışişleri Bakanlığı, X hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, "Mısır ile Katar, Hamas ve Filistinli grupların ateşkes teklifine ilişkin cevabını teslim aldığını duyurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ABD ile bir anlaşmaya ulaşmak üzere devam eden çabaların devam ettiği belirtilirken aracı ülkelerin cevabının inceleneceği ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin ilgili taraflarla koordinasyon halinde olunacağı aktarıldı.

ABD'DEN YANIT GELDİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını aldıklarını belirterek, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.

Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını iletmesinin ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın cevabının ABD'nin eline ulaştığını aktararak, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.