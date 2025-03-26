Atina’da çirkin provokasyon! Yunan askerleri Türkiye'ye hakaret ederek yürüdü: Ankara'dan sert tepki

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen geçit töreninde, Yunan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının attığı küstah ve provokatif sloganlar Türkiye’nin tepkisini çekti. İki ülke arasında normalleşme süreci arayışları sürerken Yunan askerlerinin bu kışkırtıcı tutumu, dostluk çağrılarını boşa çıkaran açık bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Türkiye, ilişkileri baltalamaya yönelik bu saygısız eyleme karşı derhal Atina’dan izahat istedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen geçit töreninde Yunan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının attığı sloganlara sert tepki gösterdi. Kaynaklar, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan bu provokatif ifadeleri "küstahça" olarak nitelendirerek, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Türk yetkililer, konuyla ilgili olarak Atina’dan resmi izahat talep ettiklerini bildirirken, Yunanistan cephesinde de hareketlilik yaşandı. Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı duruma hızla müdahale etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından disiplin soruşturması açılmasına karar verildi.

Tartışma sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmadı; Yunanistan’da muhalefet partisi SYRIZA da devreye girerek sloganları “kabul edilemez” buldu ve konunun tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Türkiye’nin tepkisi ve Yunanistan’daki soruşturmalar, iki ülke arasında yeni bir diplomatik gerilimin fitilini ateşledi.