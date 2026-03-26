 | Baran Aksoy

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! İddianame mahkemeye gönderildi

Son dakika haberi: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak vahşice katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! İddianame mahkemeye gönderildi
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:02

İstanbul Güngören’de bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin hazırlanan , değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! İddianame mahkemeye gönderildi

Olay aynına ilişkin kamera görüntülerinin de dosyaya girmesiyle soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre; suça sürüklenen çocuğun Çağlayan'a yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultarak silahlı tehditte bulunduğu belirlendi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! İddianame mahkemeye gönderildi

Katil zanlısı E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından iddianame düzenlendi. Zanlı hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

