Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! İddianame mahkemeye gönderildi

İstanbul Güngören’de bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Olay aynına ilişkin kamera görüntülerinin de dosyaya girmesiyle soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre; suça sürüklenen çocuğun Çağlayan'a yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultarak silahlı tehditte bulunduğu belirlendi.

Katil zanlısı E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından iddianame düzenlendi. Zanlı hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.