TGRT Haber
Editor
 Nalan Güler Güven

Öldürülen Atlas Çağlayan’ın acılı ailesine tehdit yağdırmıştı: O şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Güngören’de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan’ın ailesine, sahte isimlerle tehdit mesajları atan ve evlerine asılsız siparişler gönderen 17 yaşındaki M.Y.K. hakkındaki iddianame tamamlandı. Şüphelinin, acılı anneyi "ünlü olmaya çalışmakla" suçlayıp siber zorbalık yaptığı ortaya çıktı.

Öldürülen Atlas Çağlayan'ın acılı ailesine tehdit yağdırmıştı: O şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
IHA
05.03.2026
05.03.2026
İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan M.Y.K.'ya (17) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak günü bir numaraya kayıtlı whatsapp üzerinden bir şahsın kendini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıttığı ve müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin, müşteki Ünlü'nün adresine birden fazla yemek siparişi verdiği, 112 hattına asılsız ihbarlarda bulunduğu ve bunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"MÜŞTEKİNİN ÜNLÜ OLMAK İÇİN RÖPORTAJ VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM, BU YÜZDEN MESAJ ATTIM"

Siber araştırma raporu iddianamede yer aldı. Raporda, bir sosyal medya hesabında, Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan şüpheli M.Y.K.'nın savcılıkta verdiği ifadesi de iddianamede yer aldı. Şüpheli ifadesinde, "Çok fazla takım isimle Telegram kanalına üyeyim. 'Turemeavciları' isimli kanalda ise yöneticiyim. Ayrıca, 'Global arşiv' isimli Telegram kanalı ve 'Mahir Düz' isimli kullanıcı kendime ait hesapla oluşturuldu. Bir telefon hattıyla açtım kanalı ve hesabı. Gülhan Ünlü'ye kendimi Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıttım. Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajlar attım, müştekinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüm, bu yüzden mesaj attım ve yemek siparişi verdim" ifadelerini kullandı.

Öldürülen Atlas Çağlayan’ın acılı ailesine tehdit yağdırmıştı: O şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

19 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheli M.Y.K. hakkında, Gülhan Ünlü’ye yönelik 'nitelikli ' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından, ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan’a yönelik ise 'zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme' suçundan toplamda 5 yıl 3 aydan 16 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

