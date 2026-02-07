Menü Kapat
Yaşam
 Selahattin Demirel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

İstanbul'da "yan baktın" kavgasında 15 yaşındaki çocuk tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından bir ziyaret yapıldı. Bakan Tunç, aileye, soruşturmayla ilgili bilgi verip "Sonuna kadar takipçisi oalcağız" sözü verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

SORUŞTURMAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Atlas’ın anne ve babasıyla görüşen Bakan Tunç, aileye taziyelerini iletti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

NE OLMUŞTU?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (16) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Güngören'de çocuklar arasında 'yan baktın' kavgası: Atlas Çağlayan öldürüldü
Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü: Onlar katil, çocuk olan toprak altında olan yavrularımız
