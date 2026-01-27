Menü Kapat
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları yollamıştı! Şanlıurfa’da gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından acılı aileye tehdit mesajları yollayan 1 kişi daha gözaltına alındı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 09:21

Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Korkunç cinayetin ardından acılı ailenin tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 kişi daha Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada 15 yaşındaki E.Ç., sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

