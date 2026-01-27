Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon! 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

27.01.2026
Bakan Yerlikaya, ekiplerinin 'de düzenlediği operasyonun detaylarını duyurdu. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 348 kilogram maddenin ele geçirildi.

"UYUŞTURUCUYLA SAVAŞIMIZ ÇOK KATMANLI"

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova kırsalında; 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

ETİKETLER
#operasyon
#uyuşturucu
#hakkari
#jandarma
#Ele Geçirilen Eşya
#Gündem
