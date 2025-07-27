Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Avcılar'da dehşet anları! Alevlerin arasında kalıp pencereden atladılar

İstanbul Avcılar’da yaşanan yangında korku dolu anlar yaşandı. 5 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangında mahsur kalan 2 vatandaş camdan aşağıya atlayarak betona çakıldı. Yangında toplamda biri ağır, üç kişi yaralandı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 13:08

mahallesinde dehşet anları yaşandı. Elektrik verilmediği söylenen 5 katlı binanın 3’üncü katında bir dairede jeneratör nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede daireye yayıldı. İçeride bulunan 2 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Vatandaşlar cama çıkarak yardım istedi. Daire içerisinde mahsur kalan iki vatandaş panik haliyle camdan aşağıya atladı.

Avcılar'da dehşet anları! Alevlerin arasında kalıp pencereden atladılar

Yangın nedeniyle toplamda 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 2 vatandaşı kurtarırken, yangın ise söndürüldü. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dairede mahsur kalan vatandaşın can havliyle camdan atladığı anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yangında mahsur kalan daire sakininin camdan sarktığı ve aşağıya atlayarak betona çakıldığı anlar yer aldı.

Avcılar'da dehşet anları! Alevlerin arasında kalıp pencereden atladılar

"DİREKT BETONA DÜŞTÜ"

Yangın çıkan binada teyzesinin yaşadığını ifade eden bir vatandaş, "Yangının çıktığını komşulardan duyduk. Buraya gelirken bina alev almıştı. Bir tane kız kendini aşağıya atmış bir adam da yanmıştı. Aşağıya atladı direkt betona düştü. Kollar, elleri yüzü çok kötü olmuştu. Teyzem bu binada oturuyordu. İtfaiye geldi söndürdü. Zaten binada elektrik olmadığı için çoğu daire boştu. Elektriği müteahhit halen vermedi" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
Ankara'da havai fişek faciası: Düğün sonrası yangına neden oldu!
Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 17 tutuklama!
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#avcılar
#yaralanma
#terör
#cihangir
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.