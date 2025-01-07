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Avcılar'da yol verme kavgasında kan aktı! Kadın sürücü bıçaklandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:11
Avcılar&#039;da yol verme kavgasında kan aktı! Kadın sürücü bıçaklandı

Avcılar’da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

İstanbul Avcılar​'da iki sürücü arasında yol vermeme nedeniyle tartışma​ çıktı. Ters yönden gelen kadın sürücüye o esnada seyir halinde olan başka bir kadın sürücü​ tepki gösterdi.

Avcılar'da yol verme kavgasında kan aktı! Kadın sürücü bıçaklandı - 1. Resim

KADIN SÜRÜCÜ KOLUNDAN BIÇAKLANDI

Tartışma üzerine ters yönden gelen kadın sürücü duruma tepki gösteren kadın sürücüyü kolundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü reddetti. İki sürücü de şikayetçi olmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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