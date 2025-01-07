Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Önce ekip aracına sonra direğe çarptı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:41

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı. Şüpheli önce kendisini yakalamak için yolu kesen poli ekiplerine çarptı, ardından kontrolü kaybedip direğe çarparak durabildi. Araçtan yüklü miktarda uyuşturucu ve para çıktı. Kazaya karışan şahıs, basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna 'sürücüye sor' cevabını verdi.