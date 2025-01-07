Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Önce ekip aracına sonra direğe çarptı
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı. Şüpheli önce kendisini yakalamak için yolu kesen poli ekiplerine çarptı, ardından kontrolü kaybedip direğe çarparak durabildi. Araçtan yüklü miktarda uyuşturucu ve para çıktı. Kazaya karışan şahıs, basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna 'sürücüye sor' cevabını verdi.
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası polis araç içinde bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para buldu. Polis ekipleri, cezaevi etrafında ring atan aracın sürücüsü O.A.'dan şüphelenince 'dur' ikazında bulundu. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan sürücü şehir içinden otobana çıkarak son sürat kaçmaya başladı.
ÖNCE POLİS ARACINA SONRA DİREĞE ÇARPTI
Asayiş ekiplerinin peşini bırakmadığı sürücü İstanbul otobanına girip kuzey gişelerden tekrar merkeze dönüş aldığı esnada trafik ekipleri aracın önünü kesti. Bu esnada trafik polis aracına çarpan otomobil kontrolü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobildeki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
VERDİĞİ CEVAP ŞOKE ETTİ
Şüphelileri arayan polis bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para bulurken, araçtaki yolcu konumunda bulunan bir şahıs ise basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna, 'sürücüye sor' diyerek cevap verdi. 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.