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Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Önce ekip aracına sonra direğe çarptı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:41
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Önce ekip aracına sonra direğe çarptı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı. Şüpheli önce kendisini yakalamak için yolu kesen poli ekiplerine çarptı, ardından kontrolü kaybedip direğe çarparak durabildi. Araçtan yüklü miktarda uyuşturucu ve para çıktı. Kazaya karışan şahıs, basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna 'sürücüye sor' cevabını verdi.

Bursa​'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası polis​ araç içinde bir miktar uyuşturucu​ ve yüklü miktarda para​ buldu. Polis ekipleri, cezaevi etrafında ring atan aracın sürücüsü O.A.'dan şüphelenince 'dur' ikazında bulundu.  Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan sürücü​ şehir içinden otobana çıkarak son sürat kaçmaya başladı.

Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Önce ekip aracına sonra direğe çarptı - 1. Resim

ÖNCE POLİS ARACINA SONRA DİREĞE ÇARPTI

Asayiş ekiplerinin peşini bırakmadığı sürücü İstanbul otobanına girip kuzey gişelerden tekrar merkeze dönüş aldığı esnada trafik ekipleri aracın önünü kesti. Bu esnada trafik polis aracına çarpan otomobil kontrolü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobildeki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Önce ekip aracına sonra direğe çarptı - 2. Resim

VERDİĞİ CEVAP ŞOKE ETTİ

Şüphelileri arayan polis bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para bulurken, araçtaki yolcu konumunda bulunan bir şahıs ise basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna, 'sürücüye sor' diyerek cevap verdi. 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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