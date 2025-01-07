Seyir halindeyken öndeki araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Ocak 2025 02:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 02:14

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddialara göre bir otomobil, seyir halindeyken başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin park halindeki 2 araca da çarpmasıyla birlikte ortalık savaş alnına döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, arkadan çarpıp kaçtığı iddia edilen otomobil ve sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Aydın​'ın Efeler​ ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesinde saat 00.30 sıralarında kaza​ meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir başka otomobil​ arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Arkadan çarptığı iddia edilen diğer otomobil ise olay yerinden kaçarken, diğer 3 araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçlar kullanılmaz hale gelirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağlamasının ardından, kaçtığı iddia edilen otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. İlgili Haberler Adana'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı İstanbul'da feci kaza: Polis memuruna çarptı