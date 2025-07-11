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AVM'de yürüyen merdiven dehşeti! Ayağı kırıldı tırnakları koptu

İstanbul Bakırköy'de bir AVM'ye giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. 42 yaşındaki E.Ç'YE ait pomeranian cinsi köpeğin ayağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Acı içinde kalan hayvanın ayağı kırıldı ve tırnakları koptu. Talihsiz köpeğin bir hafta içinde ameliyat olacağı öğrenilirken, E.Ç. güvenliklerden ve AVM yönetiminden destek görmediğini iddia ederek CİMER'e şikayette bulundu.

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AVM'de yürüyen merdiven dehşeti! Ayağı kırıldı tırnakları koptu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:08

İstanbul Bakırköy'de bulunan 'de önceki gün ilginç bir yaşandı. Pomerian cinsi köpeği ile birlikte AVM'ye alışverişe gelen E.Ç., aracını otoparka park ettikten sonra AVM'ye girdi ve yürüyen merdivenlere yöneldi. E.Ç., köpeği ile birlikte yukarı çıkarken bir anda köpeğinin ayağı merdivenlere sıkıştı.

AVM'de yürüyen merdiven dehşeti! Ayağı kırıldı tırnakları koptu


CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU

Kendi imkanları köpeğin ayağını merdivenden çıkaran E.Ç., kendisi de yere düştü. Talihsiz kadın 'kapatın şu merdivenleri' şeklinde bağırdı. İddiaya göre bu sırada yanına gelen görevlisi ise 'nereden kapanıyor bu merdivenler' dedi. Başka bir vatandaşın yardımı ile merdivenler durduruldu.
Acilen veterinere kaldırılan ve kanlar içinde kalan talihsiz köpeğin ayağı kırıldı ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Yaşadığı süreç içinde AVM yönetimi ve güvenliklerin kendisi ile ilgilenmediğini iddia eden E.Ç., sorumlular hakkında CİMER'e şikayette bulundu.

AVM'de yürüyen merdiven dehşeti! Ayağı kırıldı tırnakları koptu

Genç kadın yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Orada onu kurtarmak için cebelleşiyordum. AVM güvenliği ise aramızda yirmi adım mesafe olmasına rağmen beni izliyordu. "Kapatın şu merdivenleri' diye bağırdım ve yanıma gelen bir güvenlik görevlisi 'nereden kapanıyor' bu dedi. Sonra başka birir geldi ve merdiveni kapattı. Bazı vatandaşların yardımı ile köpeğim ile birlikte girişte bulunan bir kafeye kaldırıldım.
Sonra da acilen veterinere gittim. Bu süreçte AVM yönetimi ve güvenlik görevlileri olanlara seyirci kaldı. Köpeğimin durumu kritik. Müdahaleler sürüyor. Koskoca AVM bu kadar duyarsız ve vicdansız insanları tutuyor. Yazık. Şikayetçiyim"

'ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI'

E.Ç., CİMER'e yazdığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "05.07.2025 tarihinde AVM'ye köpeğimle otoparktan giriş yaptım. Otoparka aracımı park ettikten sonra yürüyen merdivenlerde köpeğimin ayağı sıkıştı. O anda köpeğim acı ile çığlıklar atmaya başladı. Yaklaşık beş dakika boyunca o panikle köpeğimin ayağını kurtarmaya çalışırken ben de yere yapıştım."

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ETİKETLER
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