AVM'nin yemek katında mide bulandıran görüntüler! Böcek yuvaları ortaya çıktı, cevapları pes dedirtti

Gıda sahtekarlığı ve hileye karşı ekipler sahada operasyonlarını sürdürüyor. Hatay’da bir alışveriş merkezinde yemek katında faaliyet gösteren restoranlarda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

PERSONELİN CEVABI PES DEDİRTTİ

Zabıta ekiplerinin böcek yuvası tespit ettiği iş yerinde ‘siz kendiniz kabul eder misiniz' sorusuna ‘kesinlikle doğru' yanıtı veren personel pes dedirtti.

Yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

BÖCEK YUVALARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Denetimler esnasında restoranlarda bulunan böcek yuvaları ve hijyen şartlarının unutulmasıysa mide bulandıran görüntüler ortaya çıkardı. Zabıta ekiplerinin tek tek görüntülediği böcek yuvaları hayrete düşürdü. Bir işletmede ağzı açık şekilde saklanan dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi.