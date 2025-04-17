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 | Özge Sönmez

Avrupa'da bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış yapacak

İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabileceği "Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün itibarıyla hayata geçiriliyor. Düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." ifadelerini kullandı.

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Avrupa'da bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış yapacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:23

İstanbul Havalimanı'ndan yeni bir dönem başlıyor. Anı anda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabileceği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nu bugün itibarıyla başlayacak. Düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pistlerin havalimanı trafiği akışı açısından rahatlatıcı olduğunu belirterek Avrupa'da ilk olacağını söyledi.

Avrupa'da bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış yapacak

AVRUPA'DA İLK OLACAK

İstanbul Havalimanında trafik akışının hızlanacağını söyleyen Bakan Uraoluğlu, "Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." ifadesini kullandı.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu üç uçağın kalkışına kuleden izin vererek, "3 pistten bağımsız üç kalkışla havacılık tarihinde tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İyi uçuşlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış yapacak

AKICI TRAFİK YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava trafik kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknoloji son derece gelişmiş ve karmaşık. Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor."

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