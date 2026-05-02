Gündem
Avukat Hatice Kocaefe’yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı! Araçla bir süre tur attığı belgelendi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği, kardeşi Elif Ç.'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi tutuklandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu oluşan cinayette katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 29 Nisan günü Ağaköy Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle ablası için icra takibi başlatan Avukat Hatice Kocaefe ile Hakkı Ç., arasında yaşanan gerginlik cinayetle sonuçlandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle ablası için icra takibi başlatan Avukat Hatice Kocaefe, aracıyla gelen şüpheli Hakkı Ç. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Saldırıda avukat Hatice Kocaefe göğsünden vurularak ölürken, ablası Elif Ç. dizinden yaralandı.
Olayla ilgili Hakkı Ç. ve olaya karıştığı iddia edilen A.Ç., E.Ü., S.S., H.S. tutuklandı.
Şüpheli Hakkı Ç. ifadesinde, olayın planlı olmadığını ve amacının öldürmek olmadığını savundu.
Güvenlik kamerası kayıtları, şüphelinin olay öncesinde bölgede araçla tur attığını gösterdi.
Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İddiaya göre Elif Ç.'nin alacağı nedeniyle başlatılan icra süreci sonrası taraflar arasında gerilim tırmandı. Süreci avukat Hatice Kocaefe'nin yürütmesi üzerine şüphelinin rahatsızlık duyduğu ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Olay günü ise şüpheli Hakkı Ç.'nin araçla bölgeye gelerek depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü kestiği ve otomobilin içinden ateş açtığı belirtildi. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

OLAYDA 7 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin başarılı operasyonuyla olaya adı karışan 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrası Hakkı Ç. ve olaya adı karışan A.Ç., E.Ü., S.S., H.S. tutuklandı. V.A. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette ifade veren şüpheli Hakkı Ç. olayın planlı olmadığını savunarak "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim" dedi. Zanlı ayrıca, "Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum" sözleriyle kendini savundu.

ARAÇLA BİR SÜRE TUR ATTI

Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu. Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

ZANLININ İFADELERİ

İfadesinde, Elif Ç.'yi gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı. Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı da polise teslim etti.

Saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

