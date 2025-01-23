Avukatlık ofisi açıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

23 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:19

Ankara'da sahte avukatlık ofisi açan ve kendisini hakim olarak tanıtan çift, milyonlarca liralık vurgun yaptı. Dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahte hakim ve eşi yakayı ele verdi. Kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşinin Çankaya ilçesinde danışmanlık adı altında sahte avukatlık ofisi işlettiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şahısların "Davalarınızı kazandırırız", "Sizi işe koyarız" ve "İşinizi çözeriz" gibi vaatlerle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi.

SAHTE HAKİM VE EŞİ YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibi D.Ş. ile mağdurlara kurucu müdür olarak tanıttığı eşi U.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada 1 adet 9x19 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 adet fişek, 1 adet hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.