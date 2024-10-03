Avukatlık ücret tarifesinde yeni liste Resmi Gazete'de yayımlandı

03 Ekim 2024 00:51 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 01:11

Avukatlık ücret tarifeleri değişti. 2024- 2025 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki yardım, danışma, davalar, yürütülecek iş ve işlemler için ödenecek yeni ücretlere yüzde 61 ila 102,35 oranında zam geldi. İşte yeni avukatlık ücretleri...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete​'nin 3 Ekim tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avukata danışma ücreti ilk 1 saat için 3.500 TL, devam eden her saat için 1.500 TL oldu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından da onay verildi.

2024 - 2025 avukatlık tarifesi şöyle:

Büroda sözlü danışma (ilk bir saat): 3.500

İcra Dosyası: 6.000 TL

Asliye Mahkemesi: 30.000 TL

Tüketici Mahkemesi: 15.000 TL

Ağır Ceza Mahkemesi: 48.000 TL

İdare Mahkemesi: 18.000 TL (Duruşmasız)