Avustralyalı turist, Çeşme'de hırsızlık yaptı! Bahanesi şoke etti: "Evrenden intikam almak için..."
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:39
İzmir'in Çeşme ilçesinde 'Evrenden intikam almak için' elbise çalan Avustralyalı turist, iş yeri sahibine mail atarak pişman olduğunu söyledi, elbiselerin parasını yolladı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana gelen olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir butiğe giren Avustralya uyruklu turist, beğendiği elbiseyi çantasına atarak dükkandan kaçtı.
Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
PİŞMAN OLDU, MAİL ATTI
Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.
EVRENDEN İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ
Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı