"Ayazlar" çetesi çökertildi! Elebaşı Umut Ayaz dahil çok sayıda kişi yakalandı

09 May 2024 07:57 - Güncelleme : 09 May 2024 08:06

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor...İşte 9 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor...İşte 9 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları,

Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları,

Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve

Bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: