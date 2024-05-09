"Ayazlar" çetesi çökertildi! Elebaşı Umut Ayaz dahil çok sayıda kişi yakalandı
Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları,
- Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları,
- Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve
- Bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile
- Çok sayıda senet ve Türk Lirasına el konuldu.