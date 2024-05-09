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"Ayazlar" çetesi çökertildi! Elebaşı Umut Ayaz dahil çok sayıda kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 07:57 - Güncelleme : 09 May 2024 08:06

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-41” operasyonlarında elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve  6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları,
  • Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları, 
  • Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve
  • Bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 

  • Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile
  • Çok sayıda senet ve Türk Lirasına el konuldu.

Kaynak: TGRT Haber
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