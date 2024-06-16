Aydın Çine'de orman yangını! 

16 Haziran 2024 18:32 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:33

Çine Kırkışık Mahallesi Ambarlık mevkiinde makilik alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı sonrası yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Yangına müdahale eden kara ekiplerine Muğla ve Aydın'daki hava araçları da destek oluyor.