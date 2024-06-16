Aydın Çine'de orman yangını!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 18:32 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:33
Aydın’ın Çine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana kadar sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangın rüzgarın etkisi ile büyümeye devam ediyor.
Çine Kırkışık Mahallesi Ambarlık mevkiinde makilik alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı sonrası yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.
Yangına müdahale eden kara ekiplerine Muğla ve Aydın'daki hava araçları da destek oluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı