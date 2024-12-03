Aydın depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama!
Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmazken Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür'ün paylaşımı dikkat çekti.
AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 19.51'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının derinliği 8.99 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi.
Korkutan deprem sonrası yetkililere herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA GELDİ!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Aydın depremi sonrası açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay. Sevgiyle" dedi.