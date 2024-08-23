Aydın ve Malatya'da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

23 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:16

İzmir Bergama orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

İzmir Bergama orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

İki ilde alevlerle mücadele var. Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MALATYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE

Malatya'nın Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde de henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.



Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.