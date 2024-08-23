Aydın ve Malatya'da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yaz aylarıyla birlikte artan orman yangınlarıyla ilgili her gün bir kentten haber geliyor. Son olarak iki kentte daha yangın çıktı. Aydın'ın Kuyucak ilçesi ile Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangınları çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İki ilde alevlerle mücadele var. Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
MALATYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE
Malatya'nın Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde de henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.