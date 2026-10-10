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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 16:48

Aydın'da adliye önünde şüpheli paket alarmı

Aydın’ın Efeler ilçesinde adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 16:48

’ın ilçesinde adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünye ile patlatılırken, patlama sonrası olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Aydın'da adliye önünde şüpheli paket alarmı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önündeki durakta bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Aydın Adliyesi önünde meydana geldi.
Adliye önündeki durakta alüminyum folyoya sarılı şüpheli paket ihbarı üzerine polis ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini önledi.
Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı.
Patlamanın ardından paketin boş çıktığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yapılan incelemelerin ardından sokağın trafiğe açıldığını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Aydın'da adliye önünde şüpheli paket alarmı

BOMBA İMHA EKİPLERİ PATLATTI

Olay, öğle saatlerinde Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye önündeki durakta aliminyum folyoya sarılı şüpheli paket ihbarının ardından bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini önledi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Aydın'da adliye önünde şüpheli paket alarmı

Patlamanın ardından paketin boş çıktığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri etrafa saçılan parçalar üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından sokak trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#aydın
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#Olay Yeri Inceleme
#Bomba Imha Ekipleri
#Aydın Adliyesi
#Gündem
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