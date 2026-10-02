Gaziantep Emniyeti'nde şüpheli paket alarmı: Kontrollü şekilde patlatılan paketten bakın ne çıktı

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İstanbul
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli paket, çevredeki vatandaşlar ve emniyet mensupları arasında hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Şüpheli paketin fark edilmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, caddeyi emniyet şeridiyle kapatarak bomba imha uzmanlarını sevk etti. Ekipler tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketin içerisinden çöp çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.