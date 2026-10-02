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Türk Yıldızları tgrthaber.com'a konuştu: Gökyüzünde hata yapma şansımız yok

Türk Yıldızları tgrthaber.com'a konuştu: Gökyüzünde hata yapma şansımız yok

GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte yer alan tgrthaber.com Özel Haber Editörü 'e konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Türk Yıldızları tgrthaber.com'a konuştu: Gökyüzünde hata yapma şansımız yok

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Yıldızları gösterileri büyük ilgi gördü.
Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Fatih Sağlam, halktan aldıkları enerjiyi gösterilerinde hissettirdiklerini belirtti.
Türk Yıldızları Pilotu A. Berkalp Bilgi, gökyüzündeki başarıların Harp Okulu eğitimlerinin ve Türk Ordusu'nun kudretinin bir sonucu olduğunu söyledi.
Bilgi, gösterilerde hata yapma şanslarının olmadığını ve bugüne kadar bir hata yapmadıklarını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Fatih Sağlam, Türk Yıldızları'nın bir parçası olmanın gurur verici olduğunu belirterek "Halkımızda muhteşem bir enerji var. O enerjiyi gösterilerimizde hissettirmeye çalışıyoruz. dedi.

"GÖKYÜZÜNDEKİ BAŞARILAR HARP OKULU EĞİTİMLERİNİN SONUCU"

Türk Yıldızları Pilotu A. Berkalp Bilgi, Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği başarıların, Harp Okulu'ndan itibaren alınan eğitimlerin ve Türk Ordusu'nun kudretinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Bilgi, gökyüzündeki gösterilerde stresin belirli bir düzeyde tutmanın önemli odluğunu belirterek "Bazı hareketlerde hata yapma şansımız yok. Hata yaparsak aşağıdan çok net belli olur. Bugüne kadar bir hata yapmadık." ifadelerini kullandı.

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