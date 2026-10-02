Türk Yıldızları tgrthaber.com'a konuştu: Gökyüzünde hata yapma şansımız yok

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İstanbul
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte yer alan Türk Yıldızları tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e konuştu.
Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Fatih Sağlam, Türk Yıldızları'nın bir parçası olmanın gurur verici olduğunu belirterek "Halkımızda muhteşem bir enerji var. O enerjiyi gösterilerimizde hissettirmeye çalışıyoruz. dedi.
Türk Yıldızları Pilotu A. Berkalp Bilgi, Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği başarıların, Harp Okulu'ndan itibaren alınan eğitimlerin ve Türk Ordusu'nun kudretinin bir sonucu olduğunu söyledi.
Bilgi, gökyüzündeki gösterilerde stresin belirli bir düzeyde tutmanın önemli odluğunu belirterek "Bazı hareketlerde hata yapma şansımız yok. Hata yaparsak aşağıdan çok net belli olur. Bugüne kadar bir hata yapmadık." ifadelerini kullandı.