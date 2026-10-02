Ne yağmur ne çamur! Vatandaşlar TEKNOFEST Güneydoğu'ya akın ediyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali için sadece çevre illerden değil, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi, Şanlıurfa’ya akın etti. Üçüncü gününde de katlanarak büyüyen bu yoğun ilgi, festival alanındaki coşkuyu zirveye taşıdı. Her yaştan vatandaşın akın ettiği dev organizasyonda, turnikelerden geçen binlerce kişi Şanlıurfa’nın tarihi günlerinden birine şahitlik etmesini sağladı. Kentte öğle saatlerinde etkili olan yağış, ziyaretçilerin festival heyecanına engel olmadı. Binlerce ziyaretçi, yağışlı havaya rağmen alanları doldurdu. TEKNOFEST Güneydoğu festivali birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor.