TEKNOFEST'te insansı robota yoğun ilgi: Halay çektirip, öptüler

TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde TEKNOPARK İstanbul'un sergilediği insansı robot yoğun ilgi gördü. Çocuklar ve vatandaşlar robotla halay çekip neşeli anlar yaşadı. Bölge halkından bir vatandaşın robota sarılıp türkü söyleyerek öptüğü anlar festivale damga vurdu. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "Urfalı gençlerimize bir ilham olmak, onlara bir vizyon katmak, hayallerine bir ışık tutmak için burada olduk" dedi.