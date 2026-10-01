Bolu'da sürücüleri gülümseten anlar: Kafasına duba geçirip traktör sürdü

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İstanbul
Bolu’nun Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyreden bir traktör sürücüsü, kafasına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam ederek görenleri şaşkına çevirdi. Başında duba ile trafikte rahat tavırlarla ilerleyen sürücüyü gören vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşarken, o komik anlar çevredeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.