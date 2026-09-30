Bolu Belediyesi kooperatifine yönelik zimmet operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk ediliyor

Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

JANDARMADAN EŞ ZAMANLI ZİMMET OPERASYONU

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ SERBEST, 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.M., A.C.A. ve E.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.