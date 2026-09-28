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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:40

Bolu Belediyesi kooperatifine 'zimmet' operasyonu: 24 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı

Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve şirkete yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarında; 2. el mantar çadırlarının yeniymiş gibi ihaleye sokularak kamunun 23 milyon 922 bin TL zarara uğratıldığı belirlendi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Bolu Belediyesi kooperatifine 'zimmet' operasyonu: 24 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:40

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde bünyesindeki kooperatife ve bağlı şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda aralarında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ve S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İKİNCİ EL ÇADIRLARI YENİ GİBİ İHALE ETMİŞLER

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden yapıldığı belirlendi. Raporda 2021 yılında yapılmış ve halihazırda kullanılmakta olan 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023 yılında düzenlenen ihaleyle sanki yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ihale tarihi itibarıyla ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL’ye satın aldığı ortaya çıktı. Bu işlemle birlikte kooperatife 23 milyon 922 bin 810 TL fazla ve yersiz ödeme yapılarak, büyük çapta kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

Bolu Belediyesi kooperatifine 'zimmet' operasyonu: 24 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE ZİMMET İDDİASI

İhale hazırlık, karar ve sözleşmenin uygulanması süreçlerinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen şüpheliler Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Cevat Çatladı, Esra Karaman, Bahadır Acar, Samet Can Sınmaz, Ayşe Can Akiş, Özkan Özbek ve Gonca Mamur hakkında sabah saat 06.30 itibarıyla arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şüpheliler hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Belediye şirketi ile kooperatif arasındaki mali ilişkiler ve kamu kaynağının aktarılmasına ilişkin işlemler tüm yönleriyle incelenmeye devam ederken, gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.

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#Bolu Belediyesi
#Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
#Bolu İl Jandarma Komutanlığı
#S.s. Köroğlu Organik Ve Yöresel Ürünler Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi
#Gündem
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