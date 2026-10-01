Tapınakta korku dolu anlar: Araç bir anda içeri daldı, insanları ezdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan 68 yıllık Guanyin Tapınağı’nda korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücü direksiyon başında bilincini kaybetti ve tapınağa daldı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Polis, görgü tanıklarının sürücüyü yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları bulunan yaşlı bir erkek olarak tarif ettiğini aktardı. Sürücünün direksiyon başında bilincini kaybettiği ve bu sırada yanlışlıkla gaza basması sonucu aracın tapınakta bulunan kişilere çarptığı bildirildi.