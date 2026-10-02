Gözaltına alınan fenomenlerin aylık gelirleri ortaya çıktı! Arsa, ev tapuları ve banka hesaplarındaki para miktarları pes dedirtti

Soruşturmada adı geçen Onur Sermik'in ise hesabı kapatılmadan önce sosyal medya üzerinden aylık yaklaşık 1 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi. TikTok başta olmak üzere Instagram ve X üzerinden gerilim, kavga, tehdit ve hakaret içerikli yayınlar yaptıkları belirtilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan gelir ve mal varlığı bilgileri dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINAN FENOMENLERİN AYLIK GELİRLERİ ŞOKE ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yapılan yayınlara ilişkin çalışma başlattı. TikTok başta olmak üzere Instagram ve X hesaplarından kavga, tehdit ve hakaret içerikli görüntüler paylaşarak bu yayınlardan gelir sağladıkları öne sürülen kişiler mercek altına alındı.

Ekiplerin yürüttüğü sanal takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testlerin de uygulandığı öğrenildi.

AYLIK KAZANÇLARINI POLİSTE ANLATTILAR

Şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Polis sorgusunda, yaptıkları yayınların suç teşkil ettiğini bilmediklerini söyledikleri aktarıldı. Şüphelilerin aylık gelirlerine ilişkin verdikleri bilgiler de soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Fenomenlerin bazıları sosyal medya faaliyetlerinden aylık 200 bin lira, bazıları ise 500 bin liraya kadar gelir elde ettiklerini belirtti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin de çeşitli tespitler yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 20 ev bulunduğu, ayrıca akrabalarının üzerine kayıtlı 3 arsanın da belirlendiği belirtildi.

ONUR SERMİK'İN AYLIK GELİRİ 1 MİLYON LİRAYI BULMUŞ

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Onur Sermik'in sosyal medya hesabı kapatılmadan önceki kazancına ilişkin de bilgi ortaya çıktı. Sermik'in hesabı aktif olduğu dönemde aylık yaklaşık 1 milyon lira gelir elde ettiği öğrenildi.

Fenomenlerin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlardan elde ettikleri gelirlerin yanı sıra sahip oldukları taşınmazların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Gelirlerin ve mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan örnekleri alındığı öğrenildi. Sosyal medya fenomenleri hakkında ayrıca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya faaliyetleri, elde ettikleri gelirler ve tespit edilen mal varlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.