Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Kacır'dan tgrthaber.com'a özel açıklamalar: "TEKNOFEST'in sesi gökyüzünde yankılanıyor"

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu festivali, 3'üncü gününde de tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival alanındaki stantları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Muhteşem bir coşku var, büyük bir heyecan var. Güneydoğu Anadolu'da TEKNOFEST'in sesi gökyüzünde yankılanıyor. 7'den 77'ye herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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