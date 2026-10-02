Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Filozof İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuçuradi'nin vefatının ardından taziye mesajı paylaştı. 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kuçuradi, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi ve 1978'de profesör unvanını aldı. 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurarak 2003 yılındaki emekliliğine kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü. 1997 yılından beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bünyesindeki UNESCO Kürsüsünün sahibiydi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

Kuçuradi'nin vefat haberinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir taziye mesajı paylaştı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik.

Çok üzgünüz. Felsefeyi “insan olma sanatı” olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık.

Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir “rehber”di. “İnsan olma ve insan kalma” hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun."

IOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

4 Ekim 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen İoanna Kuçuradi 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965 ila 1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de ise profesör oldu.

1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekliliğine kadar bölümün başkanlığını yaptı.

1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bu Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün sahibiydi.