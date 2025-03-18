Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aydın'da eski sevgili dehşeti! Önce kadını öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı. Esnaf olan Ali Murat Akkuş kendisinden bir süre önce ayrılan Sabriye Türköz’ü öldürdü sonra kendi kafasına sıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 20:52

Aydın’ın Nazilli ilçesinde esnaflık yapan Ali Murat Akkuş, iddiaya göre kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz’ü takip etmeye başladı. Bugün saat 16.00 sıralarında bir çocuk annesi Sabriye Türköz’le konuşmak için evinin önüne gelen Akkuş, yaşanan tartışma sonrasında silahına davranarak önce Türköz’ü öldürdü. Kadını öldürdükten sonra şarjör değiştiren Akkuş biraz yürüdükten sonra kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

BİR SÜRE ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Türköz ve Akkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz’ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Türköz’ün bir süre önce kendisine rahatsızlık veren Akkuş’tan şikayetçi olduğu da öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir kadın daha katledildi! Karaman'da eski sevgili dehşeti!
ETİKETLER
#aydın
#şiddet
#Nazilli
#Cinayetle Intihar
#Eski Sevgili
#Cinsel Şiddet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.