Aydın'da eski sevgili dehşeti! Önce kadını öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı. Esnaf olan Ali Murat Akkuş kendisinden bir süre önce ayrılan Sabriye Türköz’ü öldürdü sonra kendi kafasına sıktı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde esnaflık yapan Ali Murat Akkuş, iddiaya göre kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz’ü takip etmeye başladı. Bugün saat 16.00 sıralarında bir çocuk annesi Sabriye Türköz’le konuşmak için evinin önüne gelen Akkuş, yaşanan tartışma sonrasında silahına davranarak önce Türköz’ü öldürdü. Kadını öldürdükten sonra şarjör değiştiren Akkuş biraz yürüdükten sonra kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

BİR SÜRE ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Türköz ve Akkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz’ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Türköz’ün bir süre önce kendisine rahatsızlık veren Akkuş’tan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.