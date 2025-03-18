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 | Bengül Büyükhan

Bir kadın daha katledildi! Karaman'da eski sevgili dehşeti!

Karaman'da yaşayan 34 yaşındaki Hatice Göktaş eski sevgilisi A.Y tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. İkili arasında çıkan tartışma sonucu eski sevgili A.Y, av tüfeğiyle talihsiz kadını boğaz kısmından tek el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:54

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Karaman'da meydana gelen korkunç olayda 34 yaşındaki Hatice Göktaş eski sevgilisi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Gece 02.00 sıralarında 40 yaşındaki şüpheli A.Y., eski arkadaşı olduğu ileri sürülen Hatice Göktaş'ın evine henüz bilinmeyen bir şekilde girdi. Daha sonra şüpheli A.Y. ile Hatice Göktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., yanında bulunan namlusu kesik av tüfeğiyle Hatice Göktaş'ı boğaz kısmından tek el ateş ederek vurdu.

KATİL ZANLISINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bu sırada evin diğer odasında uyuyan ve silah sesi üzerine uyanan Hatice Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri F.G. ve M.A.G. arkadan kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye girdi. Hatice Göktaş'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulan oğlu ve yeğenleri odada bulunan zanlı A.Y.'yi ağır yaralayacak şekilde darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Göktaş, tüm müdahalelere karşı öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren A.Y.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hatice Göktaş'ın oğlu ve yeğenleri gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024'TE KAÇ KADIN KATLEDİLDİ?
2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiği bildirildi. Verilere göre kadınların yüzde 71’i aile bireyleri tarafından öldürüldü. Cinayetlerin ağırlıklı kısmı kadınların evli olduğu erkek (yüzde 42), birlikte olduğu erkek (yüzde 12), eskiden evli olduğu erkek (yüzde 8), eskiden birlikte olduğu erkek (yüzde 6) tarafından gerçekleştirildi. 42 failin ise adli sicil kaydı olduğu saptandı.
ETİKETLER
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#Öldürülüş
#Yaşam
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