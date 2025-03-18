Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

İş adamı, eşi tarafından öldürülmüştü! Korkunç cinayetin nedeni belli oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda galerici olan Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi S.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Yaşanan arbede sonucu eşini tabancayla vuran kadın olayla ilgili "Eşim uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 09:05

Korkunç olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Oto galeri işi yapan 42 yaşındaki Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi S.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucu kadın eşini tabancayla vurdu. Göğsüne isabet eden iki kurşunla yere yığılan adam ağır yaralanırken, eşi 112 Acil Servis Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

İŞ ADAMI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Nurullah Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.Ç. ve çocukları S.Ç. (21) ile G.Ç. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

S.Ç.'nin ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. S.Ç. ve kızları sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kızları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Öldürülen Nurullah Çetinkaya'nın cenazesi, Turgutalp Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında defnedildi. 4 yaşındaki oğlu Emir, babasının tabutunu tutarak gözyaşı döktü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de dehşet! Evinin önünde pusu kurup öldürdüler!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi! Yağmur, kar ve fırtınaya dikkat | 18 Mart hava durumu
ETİKETLER
#istanbul
#trafik
#şiddet
#cinayet
#tabanca
#kırşehir
#inegöl
#Aydınlatma Aracı
#baskın
#Kelebeklerin uçuşu, Güneşli bir yaz günü.
#Oto Galeri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.