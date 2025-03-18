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 | Suat Vilgen

Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi! Yağmur, kar ve fırtınaya dikkat | 18 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir uyarı geldi! Bahar havası yerini soğuk ve sert hava koşullarına bırakıyor. Ülke genelinde sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak. İşte güncel hava durumu detayları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 07:40
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 07:56

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı Ege ve Akdeniz illerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Bu durum sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabilir.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) için uyardı. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ!

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Eğimli bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması gerekiyor.

ÇİFTÇİLER GERGİN BEKLEYİŞTE!..

Öte yandan Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında, gece saatlerinden itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların don riskine karşı gerekli önlemleri alması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava kapalı ve yağışlı olacak. Ancak kent genelinde kar yağışı beklenmiyor. Buradaki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü olacak.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Bursa: 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Edirne: 6°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
  • İstanbul: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Kocaeli: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Afyon: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
  • Denizli: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
  • İzmir: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
  • Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Adana: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmurlu.
  • Antalya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
  • Hatay: 23°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Mersin: 22°C, parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Ankara: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
  • Eskişehir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
  • Konya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
  • Nevşehir: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu: 6°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce: 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Sinop: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Zonguldak: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Amasya: 20°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
  • Artvin: 18°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Samsun: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Trabzon: 13°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Erzurum: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı.
  • Kars: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı.
  • Malatya: 20°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
  • Van: 13°C, çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Diyarbakır: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Gaziantep: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • SİİRT: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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#kar yağışı
#Hava Durumu
#sağanak yağmur
#Gündem
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