Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu sıcaklıların mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ancak yağmurlu ve soğuk hava da yeniden kapıya dayandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 08:20

Türkiye soğuk ve karlı geçen günlerin ardından bahar havasını iyiden iyiye yaşamaya başladı. Başta güney ve doğu olmak üzere birçok bölgede montlar ve kazaklar dolaplara kaldırıldı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmek üzere. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte son hava durumu tahmin raporları.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

HAFTA SONU YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkacak. Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bunun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava görülecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Dev kentte bugün hafta sonu boyunca hava sıcaklığı 24-25 derece civarında seyredecek.

ANKARA'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da pazar günü hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor, pazar günü akşam saatlerinde ise batı kesimlerinde kısa süreli hafif sağanak beklentisi olduğunu bildirildi.

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL?

İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığının bol güneşli hava eşliğinde 26-27 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Diğer yandan yüz aylarını hatırlatan günlere kısa bir ara geliyor. Pazartesi günü Balkanlar üzerinde gelen soğuk ve yağışlı hava salı gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Hafta sonu yer yer 30 derceyi bulması beklenen sıcaklıkların, 4-5 derecelere kadar ineceği, birçok bölgede sağanak yağış, yüksek kesimlerde de kar yağışı görülebileceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı! Sıcak havaya veda: Yeniden kar geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocakarı soğukları yoksa Mart şakası mı? Meteoroloji uzmanından bahar bekleyenlere sürprizli hava durumuuyarısı
ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#istanbul
#izmir
#hava durumu
#yağış
#sıcaklık
#meteoroloji
#bahar
#soğuk hava
#eş
#Güneşli hava
#Yeşil araba İstanbul
#istanbul hava durumu
#soğuk hava dalgası
#Hava Durumu
#Yağmur
#5 Günlük Hava Durumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.