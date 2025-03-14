Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu sıcaklıların mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ancak yağmurlu ve soğuk hava da yeniden kapıya dayandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...

Türkiye soğuk ve karlı geçen günlerin ardından bahar havasını iyiden iyiye yaşamaya başladı. Başta güney ve doğu olmak üzere birçok bölgede montlar ve kazaklar dolaplara kaldırıldı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmek üzere. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? İşte son hava durumu tahmin raporları.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

HAFTA SONU YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkacak. Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bunun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava görülecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Dev kentte bugün hafta sonu boyunca hava sıcaklığı 24-25 derece civarında seyredecek.

ANKARA'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da pazar günü hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor, pazar günü akşam saatlerinde ise batı kesimlerinde kısa süreli hafif sağanak beklentisi olduğunu bildirildi.

İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL?

İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığının bol güneşli hava eşliğinde 26-27 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Diğer yandan yüz aylarını hatırlatan günlere kısa bir ara geliyor. Pazartesi günü Balkanlar üzerinde gelen soğuk ve yağışlı hava salı gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Hafta sonu yer yer 30 derceyi bulması beklenen sıcaklıkların, 4-5 derecelere kadar ineceği, birçok bölgede sağanak yağış, yüksek kesimlerde de kar yağışı görülebileceği belirtildi.