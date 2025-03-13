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Meteoroloji uyardı! Sıcak havaya veda: Yeniden kar geliyor

Hafta başından bu yana mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava dalgası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları önümüzdeki hafta salı gününden itibaren hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede düşeceğini, bazı bölgelerde yeniden kar yağışının görüleceğini bildirdi.

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Meteoroloji uyardı! Sıcak havaya veda: Yeniden kar geliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 18:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Macit, son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

HAFTA BAŞINA KADAR SICAKLIK DÜŞMEYECEK

Hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi halen devam ediyor. Onun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava var." dedi.

SOĞUK HAVA DALGASI KUZEYDEN GELECEK

Hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar böyle devam ediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek ama pazartesiye kadar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyredecek." diye konuştu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTAYA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Macit, Ankara'da pazar günü hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkacağını, pazar günü akşam saatlerinde ise batı kesimlerinde kısa süreli hafif sağanak beklentisi olduğunu bildirdi.

İstanbul'da ise yağış beklenmediğini belirten Macit, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 24-25 derece civarında olacağını kaydetti.

İzmir'de de yağış beklentisi olmadığını ifade eden Macit, hava sıcaklığının 26-27 derecede seyredeceğini söyledi.

Macit, haftaya salı gününden itibaren 3 büyükşehirde yağış beklendiğini kaydetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

15-16 Mart İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri hava nasıl olacak?
Mart ayının ortasına gelirken İstanbul'da hafta sonu planları yapanlar için hava durumu merak konusu. 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günleri şehirde hava nasıl olacak? Detaylı öngörülere göre hafta sonunun hava durumu raporu şöyle: Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 11 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esintili olacak, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için elverişli bir hava bekleniyor. Pazar günü hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık gündüz 24 dereceye kadar çıkacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise 14 derece civarında olacak. Genel olarak bahar havasının hissedildiği, keyifli bir hafta sonu beklentisi var. Açık hava aktiviteleri için uygun: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ve yağış beklenmiyor. Hafif esintili bir hava olacak: Sabah erken saatlerde serinlik hissedilebilir. Güneşli saatleri değerlendirin: Özellikle öğle saatlerinde hava oldukça ılıman olacak.
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