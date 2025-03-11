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 | Sule Altinel

Bahar pas geçti, 'yaz provası' başladı: Sıcaklıklar giderek artıyor! İşte il il 11 Mart hava durumu

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Mart 2025 hava durumu raporu...

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Bahar pas geçti, 'yaz provası' başladı: Sıcaklıklar giderek artıyor! İşte il il 11 Mart hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 06:37
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 06:41

Sert geçen kışın ardından sıcaklar bir anda bastırdı. Yalancı bahar havası eserken, hava sıcaklıkları gitgide artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

İŞTE İL İL 11 MART HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıkça Sorulan Sorular

Hava durumu tespiti nasıl yapılır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, yer ölçümleri ve yüksek atmosfer ölçümleriyle elde edilen verileri analiz ederek, hava durumu tahmininde bulunuyor. Bu ölçümler için otomatik meteoroloji istasyonları, radarlar, uydular, meteoroloji balonları kullanılıyor.
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