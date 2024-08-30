Aydın'da facia! Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da meydana gelen feci olayda 5 yaşındaki A.A sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören 3 akrabası peş peşe suya atladı. Havuza giren kişilerden 2'si hayatını kaybederken çocuk ve diğer akrabanın tedavisi sürüyor.
2 kişinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı yer Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisi. İddiaya göre 5 yaşındaki A.A tarla sulama havuzuna düştü. Küçük çocuğun boğulduğunu gören akrabası A.A., 26 yaşındaki Murat Aktaş ve 33 yaşındaki Erkan Aktaş da peşinden havuza atladı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiler havuza giren 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜMÜN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kişinin havuzun yosun tutmasını önlemek için kullanılan bakır sülfat nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehirlenme şüphesiyle A.A. ve küçük kız çocuğu A.A. da tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.