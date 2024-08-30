İstanbul dahil üç ile yağış için sarı kodlu uyarı geldi, saat verildi! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı
Meteoroloji 30 Ağustos ve hafta sonu hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil üç il için sarı kodlu uyarı verilirken yurdun pek çok kesiminde yağışlı bir gün geçecek. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış, sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olaylara karşı uyarı geçildi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos'tan eylülün ilk haftasına kadar hava durumu raporunu yayımladı. Geçtiğimiz gün süper hücre bulutlarına maruz kalarak şiddetli yağış etkisine giren İstanbul'da yağışlar sürüyor. 3 il için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji'nin yayımladığı haritaya göre yurdun büyük bölümü yağışlı hava etkisine gireceğinden vatandaşlara dikkatli olunması konusunda bildirim yapıldı. Öğlen 12.00'den itibaren kuvvetli yağış İstanbul ve çevre illerde görülecek.
YURDUN YARISINDA YAĞIŞLI 30 AĞUSTOS
Kuzey bölümünün tamamının yağış alacağı bir 30 Ağustos günü vatandaşları bekliyor. Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde şiddetli yağış geçişleri yaşanabilecek.
EYLÜLDE HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken rüzgarların zaman zaman orta kuvvette esmesiyle serinletici etki yaşanacak. Yağışların eylül ayının ilk haftasında da yurt genelinde devam etmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE 30 AĞUSTOS'TA HAVA
MARMARA
Öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık