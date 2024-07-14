Aydın’daki kağıt fabrikasında çıkan yangın 2. depoya sıçradı

14 Temmuz 2024 15:55 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:55

Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan ve 3 gündür devam eden yangında alevler ikinci depoya sıçradı.

47 SAATTİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, kağıt bloklarını saran alevler ikinci depoyu sardı. Üretim fabrikasına yakın depoda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bölgede yaklaşık 47 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının biran önce söndürülmesi için oluşturulan kriz masası ekiplerince çalışmalar devam ederken, yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da söndürme ekibi sevk edildi. Bölgede hazır bulunan UMKE ekipleri ise dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.