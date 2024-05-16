Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığı kaçıran dört kişi gözaltına alındı

16 May 2024 07:17 - Güncelleme : 16 May 2024 08:13

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Dört kamu görevlisi için gözaltı kararı...

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Dört kamu görevlisi için gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olarak adı geçen Serdar Sertçelik'in kaçırılmasına yardım eden biri komiser dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

3 SİVİL 1 KOMİSER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada “S.S.’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır.” denildi.

Gizli tanık yapıldıktan sonra yurt dışına kaçan Sertçelik, kendisinden bazı kişilerin ismini vermesinin istendiğini iddia etmiş ve böylece hükümete yönelik kumpas kurulmaya çalışıldığını öne sürmüştü.