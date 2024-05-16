Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığı kaçıran dört kişi gözaltına alındı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 07:17 - Güncelleme : 16 May 2024 08:13
Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık yapıldıktan sonra yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı iddia edilen Serdar Sertçelik olayıyla ilgili biri komiser dört kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olarak adı geçen Serdar Sertçelik'in kaçırılmasına yardım eden biri komiser dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
3 SİVİL 1 KOMİSER GÖZALTINA ALINDI
Yapılan açıklamada “S.S.’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır.” denildi.
Gizli tanık yapıldıktan sonra yurt dışına kaçan Sertçelik, kendisinden bazı kişilerin ismini vermesinin istendiğini iddia etmiş ve böylece hükümete yönelik kumpas kurulmaya çalışıldığını öne sürmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı